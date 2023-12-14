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14.12.2023  11:44   Дмитро Колонєй

У Харкові триває прибираня снігу: з вулиць вивезено тисячі тон снігу та льоду

Як йдуть роботи у Харкові розповіли у КП «Шляхрембуд».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства за попередні три доби:
  • вивезли понад 3,3 тис. куб. м снігу та льоду,
  • використали 255 куб. м піщано-сольової суміші та майже 300 т солі. 
 
Сьогодні, 14 грудня, на дорогах Харкова працюють 162 робітники та 108 одиниць спецтехніки підприємства.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, сніг, харків
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