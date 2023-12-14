14.12.2023 12:19 Дмитро Колонєй

Ви показали справжній приклад мужності, хоробрості та відданості - Ігор Терехов

Звернення мера Харкова Ігоря Терехова з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.



Ви показали справжній приклад мужності, хоробрості та відданості - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , у своєму зверненні мер Харкова Ігор Терехов, зокрема зазначив:

«Дорогі ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції!

37 років минуло з моменту трагедії, але її відлуння все ще болить багатьом українцям. Ви показали справжній приклад мужності, хоробрості та відданості в той час, коли над усім світом нависла небезпека. Завдяки вашій відвазі тоді вдалося стримати некеровану стихію, яка загрожувала людству.

Не шкодуючи здоров’я і життя, ви працювали в зоні радіаційного лиха, аби врятувати мільйони людей. Дякую та низько вклоняюся за ваш подвиг і звитягу!

Бажаю міцного здоров’я, благополуччя, злагоди та миру на рідній землі!».