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14.12.2023  12:19   Дмитро Колонєй

Ви показали справжній приклад мужності, хоробрості та відданості - Ігор Терехов

Звернення мера Харкова Ігоря Терехова з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.


Ви показали справжній приклад мужності, хоробрості та відданості - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, у своєму зверненні мер Харкова Ігор Терехов, зокрема зазначив:
 
«Дорогі ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції! 
 
37 років минуло з моменту трагедії, але її відлуння все ще болить багатьом українцям. Ви показали справжній приклад мужності, хоробрості та відданості в той час, коли над усім світом нависла небезпека. Завдяки вашій відвазі тоді вдалося стримати некеровану стихію, яка загрожувала людству.
 
Не шкодуючи здоров’я і життя, ви працювали в зоні радіаційного лиха, аби врятувати мільйони людей. Дякую та низько вклоняюся за ваш подвиг і звитягу!
 
Бажаю міцного здоров’я, благополуччя, злагоди та миру на рідній землі!».
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, чернобиль, харків
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