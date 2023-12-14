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14.12.2023  13:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харков та області, повідомили співробітники лабораторного центру

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 11
  • Харків - 11
  • Богодухів - 14
  • Коломак - 13
  • Великий Бурлук - 13
  • Печеніги - 12
  • Слобожанське - 08
  • Куп’янськ - 12
  • Красноград - 12
  • Лозова - 13
  • Ізюм -10
 
Всі показники у межах норми 
 
Нагадуємо, що максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год
 

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Источник:   Регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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