Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 грудня

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Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.

Прогноз погоди у Харкові на 13 грудня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.