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14.12.2023  13:33   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Шевченківського району

Комісія комунальників Харкова перевірила десятки дворів міста.

Перевірили санітарний стан Шевченківського району у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» перевірено санітарний стан прибудинкових територій у Шевченківському районі. 
Олянуті двори 79 будинків на вулицях
  • Отакара Яроша,
  • Єсеніна,
  • 23 Серпня,
  • Тобольській,
  • Шекспіра та
  • пр. Науки. 
Перевірили санітарний стан Шевченківського району у Харкові
 
Санітарний стан прибудинкових територій - задовільний. Робітники очищають від снігу та посипають піщано-сольовою сумішшю тротуари, входи в під’їзди й внутрішньоквартальні дороги.
 
Під час перевірки виникли незначні зауваження, зокрема, щодо оголошень на дверях деяких під’їздів. Комунальники усунули вказані недоліки.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, благоустрій, харків
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