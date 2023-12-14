14.12.2023 13:33 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Шевченківського району

Комісія комунальників Харкова перевірила десятки дворів міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» перевірено санітарний стан прибудинкових територій у Шевченківському районі.

Олянуті двори 79 будинків на вулицях

Отакара Яроша,

Єсеніна,

23 Серпня,

Тобольській,

Шекспіра та

пр. Науки.

Санітарний стан прибудинкових територій - задовільний. Робітники очищають від снігу та посипають піщано-сольовою сумішшю тротуари, входи в під’їзди й внутрішньоквартальні дороги.

Під час перевірки виникли незначні зауваження, зокрема, щодо оголошень на дверях деяких під’їздів. Комунальники усунули вказані недоліки.