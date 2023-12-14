14.12.2023 14:07 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова крав та шахраював рецидивіст

Правоохоронці спймали зловмисника під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, зловмисник з 15-річним «кримінальним стажем» за два місяці скоїв щонайменше шість крадіжок та шахрайство.

Правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець селища Кочеток, якого раніше вже судили за грабіж, крадіжки та шахрайство.

Чоловіку оголошено пдозру у шахрайстві.