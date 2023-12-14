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14.12.2023  14:07   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова крав та шахраював рецидивіст

Правоохоронці спймали зловмисника під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, зловмисник з 15-річним «кримінальним стажем» за два місяці скоїв щонайменше шість крадіжок та шахрайство. 
 
 
Правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець селища Кочеток, якого раніше вже судили за грабіж, крадіжки та шахрайство.
 
Чоловіку оголошено пдозру у шахрайстві.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  крадіжка, кримінал, харків, шахрайство
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