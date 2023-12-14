14.12.2023 14:57 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який підтримував окупантів

Мешканець Харкова зливав інформацію про Сили оборони в регіоні.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнм яна Харківську обласну прокрутару, 64-річний мешканець смт Безлюдівка контактував зі своїм давнім знайомим, більш відомим як один із гауйляйтерів Харківщини.

Товариш обвинуваченого вже встиг попрацювати в окупованому м. Луганськ на посаді «заступника начальника відділення з розкриття злочинів проти особи карного розшуку жовтневого ру мвс лнр». Згодом він вступив до лав спеціального загону швидкого реагування «Рысь» федеральної служби військ національної гвардії рф, головним завданням якого була участь у бойових діях, направлених на окупацію м. Харкова.

Мешканець смт Безлюдівка збирав і передавав своєму другу через месенджер «Телеграм» інформацію про місця дислокації українських армійців та військової техніки для найшвидшого захоплення Харківського регіону російськими військовими.

Також обвинувачений надавав дані щодо іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони у Харківській області.

У червні цього року правоохоронці викрили зрадника, нині він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Зміївському районному суді Харківської області.

Чоловік загрожує тюремний строк у п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково: раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури гауляйтеру було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію.