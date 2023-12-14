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14.12.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині пожежники врятували від вогню будинок

13 грудня у Харківському районі сталося займання господарської прибудови.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
13 грудня о 21:50 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в селі Байрак Харківського району. По прибуттю за вказаною адресою вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу та зведеного загону Луганського гарнізону встановили, що на приватному подвір’ї горить господарча споруда. Площа пожежі складає біля 35 кв.м.
 
 
Спільними зусиллями рятувальники локалізували загоряння, остаточно ліквідували пожежу о 00:55. Постраждалих немає. Врятовано від подальшого розповсюдження вогню розташовані поруч житловий будинок, гараж та інші будівлі.
 
Наразі фахівці встановлюють причини виникнення займання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний триповерховий будинок.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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