14.12.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині пожежники врятували від вогню будинок

13 грудня у Харківському районі сталося займання господарської прибудови.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

13 грудня о 21:50 Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в селі Байрак Харківського району. По прибуттю за вказаною адресою вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу та зведеного загону Луганського гарнізону встановили, що на приватному подвір’ї горить господарча споруда. Площа пожежі складає біля 35 кв.м.

Спільними зусиллями рятувальники локалізували загоряння, остаточно ліквідували пожежу о 00:55. Постраждалих немає. Врятовано від подальшого розповсюдження вогню розташовані поруч житловий будинок, гараж та інші будівлі.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення займання.

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