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14.12.2023  15:38   

У харківській дитячій лікарні створили "Зимову казку" (фото)

Студенти Харківського Національного університету мистецтв ім. Котляревського разом з музичним терапевтом Найджелом Осборном створили для дітей музичну програму "Зимова казка".


Фото: РЕДПОСТ
До програми ввійшли концерт студентів ХНУМ ім. Котляревського, інтерактивна казка "Зимовий день", під час якої маленькі глядачі могли прийняти активну участь у створенні музичних композицій і "Зимова подорож" від Найджела Осборна, британського композитора, викладача та гуманітарного діяча, який вже багато років працює у "гарячих точках", повідомляє РЕДПОСТ.
 
Найджел Осборн – один із піонерів у використанні музики та мистецтва у практиках кризової психологічної допомоги. Уперше до Харкова він приїхав у листопаді рік тому.

Тоді Осборн провів кілька занять з музичної терапії для маленьких пацієнтів Міської клінічної дитячої лікарні №16, а також поділився професійним досвідом з харківськими колегами.

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Тэги:  харків, діти, медицина, лікарня, музика
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