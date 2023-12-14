У харківській дитячій лікарні створили "Зимову казку" (фото)

Студенти Харківського Національного університету мистецтв ім. Котляревського разом з музичним терапевтом Найджелом Осборном створили для дітей музичну програму "Зимова казка".
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли «Чарівні перегони з Миколайчиком» (фото).
Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
Щороку з 2006 року в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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