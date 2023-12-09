У Харкові пройшли «Чарівні перегони з Миколайчиком» (фото)

9 грудня у Харкові пройшов спортивний захід «Чарівні перегони з Миколайчиком».
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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