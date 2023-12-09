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09.12.2023  15:54   

У Харкові пройшли «Чарівні перегони з Миколайчиком» (фото)

9 грудня у Харкові пройшов спортивний захід «Чарівні перегони з Миколайчиком».



Дитячі команди змагалися в різних видах активностей, як спортивних, так і в тематичних, зокрема, в написанні листів Святому Миколаю та в малюванні листівок з ним, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Всі діти отримали подарунки від Святого Миколая, благодійних фондів «Карітас» та «1654».
 
Захід відбувся під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова та за сприяння Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради.


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Тэги:  харків, святий миколай, свято
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