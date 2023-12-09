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09.12.2023  15:20   Рита Парфенова

Майже дві тисячі комунальників прибирали сніг на вулицях Харкова (фото)

У суботу, 9 грудня, до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1772 працівники комунальних підприємств.

прибирають сніг

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, в місті також працює 91 одиниця автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. Усувати наслідки снігопаду комунальники розпочали ще о 5:00.

На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирає 1591 дворовий робітник, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній - 181 працівник СКП «Харківзеленбуд».

прибирають сніг прибирають сніг

Напередодні для боротьби з ожеледицею комунальники посипали піском та піщано-сольовою сумішшю понад 490 тис. кв. м. території.

прибирають сніг

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 134 одиниці дорожньої техніки, включаючи 90 комбінованих дорожніх машин, працювали на дорогах Харківської області.
Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, сніг, харків
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