Майже дві тисячі комунальників прибирали сніг на вулицях Харкова (фото)

У суботу, 9 грудня, до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1772 працівники комунальних підприємств.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, в місті також працює 91 одиниця автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. Усувати наслідки снігопаду комунальники розпочали ще о 5:00.
На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирає 1591 дворовий робітник, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній - 181 працівник СКП «Харківзеленбуд».
Напередодні для боротьби з ожеледицею комунальники посипали піском та піщано-сольовою сумішшю понад 490 тис. кв. м. території.
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У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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