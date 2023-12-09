Дороги державного значення на Харківщині прибирають від снігу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, циклон приняс до регіону сніг, заметіль, крижаний дощ та ожеледиця. Дорожники, які працють безперервно заради забезпечення проїзду по дорогах державного значення, уникнули ускладнень та надзвичайних ситуацій минулої ночі.

Протягом доби 134 одиниці дорожньої техніки, включаючи 90 комбінованих дорожніх машин, працювали на дорогах Харківської області. Покриття доріг було оброблено протиожеледними матеріалами, а 1660 км доріг очищено від снігу та інших перешкод.

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Хоча ранок 9 грудня ще приносить опади в деяких районах області, циклон повинен покинути Харківщину у другій половині дня. Однак синоптики передбачають продовження опадів у вигляді снігу та мокрого снігу протягом кількох днів, що змушує дорожників продовжувати працювати у посиленому режимі.

Інформацію щодо стану проїзду та допомоги можна отримати за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 067 400 60 80. Наша команда готова надати актуальну інформацію та допомогу у будь-який час.