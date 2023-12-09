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09.12.2023  14:22   Рита Парфенова

На Харківщині ще одному колаборанту повідомлено про підозру

Мешканець Ізюмського району отримав підозру у колабораційній діяльності.

підозра
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, дізнавачі Ізюмського районного управління поліції заочно повідомили про підозру мешканцеві Ізюмського району у справі колаборації. Зловмисник, діючи з березня минулого року, публічно закликав до підтримки держави-агресора та співпраці з її збройними формуваннями.

За виявлену колабораційну діяльність відповідальність несе 40-річний мешканець села Іванчуківка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За цим статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Поліцейські, керуючись процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури, заочно повідомили чоловіка про підозру у вчиненні злочину. Справа продовжує розглядатися в рамках закону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що депутат з Харківщини відновлював залізничне сполучення задля окупантів.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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