На Харківщині ще одному колаборанту повідомлено про підозру

Мешканець Ізюмського району отримав підозру у колабораційній діяльності.
За виявлену колабораційну діяльність відповідальність несе 40-річний мешканець села Іванчуківка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За цим статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
Поліцейські, керуючись процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури, заочно повідомили чоловіка про підозру у вчиненні злочину. Справа продовжує розглядатися в рамках закону.
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