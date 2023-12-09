09.12.2023 15:05 Рита Парфенова

Наслідки ракетних ударів по Харкову усувають незважаючи на вихідний, – Ігор Терехов

У Харкові продовжують усувати наслідки масованої ракетної атаки, яку російська армія здійснила вночі 8 грудня.



Фото: РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«У ніч проти п'ятниці ворог завдав удару по місту Харкову. Було шість вибухів, шість ракет С-300. Дуже потужні обстріли. Внаслідок цього постраждало 11 житлових будинків», – розповів він.

Мер міста зазначив, що фахівці усіх служб працюють над тим, щоб повернути у пошкоджені будинки комунальні послуги.

«Сьогодні мі працювали над тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання, також теплопостачання, бо дуже багато накоїли ці вибухи», – розповів Ігор Терехов.

«Крім того, ми практично закрили всі контури, працюємо над покрівлями, бо є дуже багато руйнацій. Не припиняємо працювати, незважаючи на вихідний день», – додав він.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram