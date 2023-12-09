Наслідки ракетних ударів по Харкову усувають незважаючи на вихідний, – Ігор Терехов

У Харкові продовжують усувати наслідки масованої ракетної атаки, яку російська армія здійснила вночі 8 грудня.
«У ніч проти п'ятниці ворог завдав удару по місту Харкову. Було шість вибухів, шість ракет С-300. Дуже потужні обстріли. Внаслідок цього постраждало 11 житлових будинків», – розповів він.
Мер міста зазначив, що фахівці усіх служб працюють над тим, щоб повернути у пошкоджені будинки комунальні послуги.
«Сьогодні мі працювали над тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання, також теплопостачання, бо дуже багато накоїли ці вибухи», – розповів Ігор Терехов.
«Крім того, ми практично закрили всі контури, працюємо над покрівлями, бо є дуже багато руйнацій. Не припиняємо працювати, незважаючи на вихідний день», – додав він.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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