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08.12.2023  08:03   Рита Парфенова

Вночі військові рф завдали удару по Харкову: поранено людину, пошкоджені будинки, виникла пожежа (фото)

Приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.


Фото: ДСНС

Ворог вкотре завдав ударів з району белгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальник Харківського гарнізону Сергія Мельника.

У пресслужбі ХОВА зазначили, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, розповіли у пресслужбі ДСНС. Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.

За попередніми даними пресслужби Нацполіції,  внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений - 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров'я задовільний.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 грудня 2023 року.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки ворога

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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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