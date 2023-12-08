08.12.2023 08:03 Рита Парфенова

Вночі військові рф завдали удару по Харкову: поранено людину, пошкоджені будинки, виникла пожежа (фото)

Приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.



Фото: ДСНС

Ворог вкотре завдав ударів з району белгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальник Харківського гарнізону Сергія Мельника.

У пресслужбі ХОВА зазначили, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, розповіли у пресслужбі ДСНС. Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.



За попередніми даними пресслужби Нацполіції, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений - 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров'я задовільний.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 грудня 2023 року.