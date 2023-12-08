Вночі військові рф завдали удару по Харкову: поранено людину, пошкоджені будинки, виникла пожежа (фото)

Приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.
Ворог вкотре завдав ударів з району белгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальник Харківського гарнізону Сергія Мельника.
У пресслужбі ХОВА зазначили, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів, розповіли у пресслужбі ДСНС. Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.
За попередніми даними пресслужби Нацполіції, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений - 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров'я задовільний.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 грудня 2023 року.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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