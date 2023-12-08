08.12.2023 07:30 Рита Парфенова

8 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.





Свято було започатковано у 2007 році Міжнародною Асоціацією «Мистецтво народів світу».



Це не єдина дата, пов'язана із професією художника. Україна святкує День художника другої неділі жовтня, а деякі творчі об'єднання пропонують проведення свята 25 жовтня, у день народження Пабло Пікассо, якого майстри та знавці живопису вважають найвидатнішим художником 20 століття.



Тож єдиної думки про дату у професійній спільноті поки що не склалося. Та й нехай – буде більше приводів привітати тих, хто несе красу мистецтва у наше життя.



День художника – це свято не лише професіоналів та любителів живопису. Творчість зберігає в людині можливість радіти світові та любити його. Тому сьогоднішнє свято для всіх любителів прекрасного.

Прикмети дня

Наші предки вважали, що будь-яку справу цього дня варто починати натщесерце. Така традиція пов’язана з продовженням молотьби, оскільки обмолочувати зерно на повний шлунок було дуже важко. Жінки в цей час бралися за пряжу, адже від білого снігу вдень у світлицях ставало набагато світліше.

Що не можна робити 8 грудня

Не рекомендують влаштовувати весілля.

Не можна скаржитися на холодну погоду та сумувати.

Також цього дня

У 1844 народився Еміль Рено, французький вчитель, творець першого мультиплікаційного фільму.



1943 – народився Джим Моррісон, американський поет і музикант, вокаліст гурту The Doors.



1953 – народилася Кім Бесінджер, американська актриса («Дев'ять з половиною тижнів», «Секрети Лос-Анджелеса», «Звичка одружитися» «Побачення наосліп»).



1955 – Парламентська асамблея Ради Європи затвердила офіційний прапор цієї організації, який згодом перейшов у спадок до Євросоюзу.



1966 – народилася Шинейд О'Коннор, ірландська співачка.



1976 – народився Домінік Монахен, англійський актор («Володар кілець», «Залишитися живим»).



1978 – народився Ієн Сомерхолдер, американський актор («Щоденники вампіра», «Залишитися живими»).



1980 – Джона Леннона вбито психічно неврівноваженим фанатом Марком Чепменом.



1987 - Рон Хекстол з команди НХЛ "Філадельфія Флайєрз" став першим воротарем в історії ліги, який забив гол (у ворота команди "Бостон Брюїнз").



1987 – У Вашингтоні було підписано Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності – перша угода, яка передбачала абсолютне скорочення озброєнь.



1989 – створено спілку автомобілістів України.



1991 – у Біловезькій пущі президент РРФСР Борис Єльцин, президент України Леонід Кравчук та голова Верховної ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич підписали Угоду про розпад СРСР та про створення Співдружності Незалежних Держав.



2005 – закінчення використання паровозної тяги у Китаї. На Цзитунській залізниці були згаслені всі паровози, що залишилися в країні.



2010 – з другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.



2010 - японський космічний апарат IKAROS з живленням від сонячного вітрила - пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.



2013 – о 18:00 у Києві під час мітингу на євромайдан повалено пам'ятник Леніну на Бессарабці.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анфіса, Кирило.

за Юліанським календарем: Андрій, Василь, Варлаам, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав.