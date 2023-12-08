08.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Чудовий день, коли почуття Овна будуть у рівновазі. Зірки дарують йому гармонію зі світом і із собою, і це відчують усі, хто перебуває з ним поряд. Завдяки своїм позитивним емоціям, Овну нескладно завоювати розташування людей і, якщо потрібно, заручитися їх підтримкою. Цей день є ідеальним для нових знайомств, спілкування, романтики, подорожей, творчості. Проведіть його поряд з тими, хто вам дорогий, – на вас чекає море радості, щирості та любові!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Відмінний день для того, щоб Телець зайнявся своєю кар'єрою чи вирішенням інших амбітних завдань. День наділяє його такими рисами, як організованість, сила волі та здатність рухатися до мети (особливо якщо це гідна мета). Зірки обіцяють, що, спрямувавши енергію у потрібне русло, Телець зробить впевнений крок уперед. Єдине "але": у будь-яких справах йому не варто покладатися на оточуючих - у плані відповідальності та дисципліни їм до Тельця як до Місяця далеко.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають шанс переконатися у справедливості прислів'я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Є велика ймовірність того, що якісь несприятливі, на перший погляд, обставини обернуться для Близнюків успіхом. Тож не варто ремствувати на долю і робити поспішні висновки: цілком може виявитися так, що під виглядом не надто позитивних подій доля підкине Близнюкам приємний сюрприз!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака очікує день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, що виникають на його шляху. Навпаки, Рак буде налаштований по-бойовому, тож перешкоди та складні завдання лише розпалять його азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Рака, виконуючи для нього роль червоної ганчірки перед носом бика. Тож не Раку слід побоюватися перешкод, навпаки – саме вони змушують його боротися та перемагати!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву в будь-якій із сфер його життя може надійти дуже приваблива пропозиція, проте перш ніж на неї погоджуватися, зірки радять як слід подумати. Можливо, пропозиція дійсно виявиться вигідною, а може бути, в ній криється каверза. Щоб це з'ясувати, Леву слід зібрати більше інформації і лише потім ухвалити рішення. Якщо ж Лев поквапиться з відповіддю, то ризикує програти, адже, як відомо, не все золото, що блищить.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки попереджають Діву про те, що до справ не варто ставитись надто серйозно. Особливо це стосується побутових питань, рутини та дрібниць. Страшно уявити, яка напруга може виникнути, якщо намагатися зробити все правильно, «від і до», докучаючи про найменшу помилку! Діва ж буде налаштована так, що будь-яка неправильність здатна позбавити її душевної рівноваги. Втім, виправити це неважко: достатньо подивитися на себе збоку та не забувати про почуття гумору.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Події сприяють Терезам, а доля може підкинути їм приємний сюрприз. Не виключено підвищення служби, подарунок, незаплановані гроші. Єдиний підступ сьогоднішнього дня – це стосунки з оточуючими: Терези можуть випадково зіпсувати їх, надто зосередившись на собі та своїх успіхах. Можливо, добиваючись свого, Терези надто штовхатимуться ліктями чи навпаки, їх досягнення викличуть заздрість. Як би там не було, Терезам варто поводитися скромніше, намагаючись не зачіпати чужі почуття.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День Скорпіона обіцяє бути наповнений емоціями та душевним спілкуванням! Зірки радять йому присвятити якнайбільше часу коханій людині, друзям та рідним. Навіть просте проведення часу в колі близьких подарує Скорпіонові потужний заряд позитивної енергії. Якщо ж між Скорпіоном і близькою людиною назріла важлива розмова, найкраще, не відкладаючи, провести її саме в цей день: Скорпіону можна не турбуватися про те, чи правильно її розуміють.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець здатний демонструвати величезну активність у справах, проте зірки застерігають його від поспішних вчинків та рішень. День схиляє Стрільця до того, щоб спочатку діяти, а потім уже розмірковувати, і це здатне позначитися на справах не найкращим чином. Щоб не наламати дров, Стрільцю необхідно не подаватися емоційним поривам, приборкувати своє нетерпіння та діяти за правилом: «Сім разів відріж», тобто «відміряй»…

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг має шанс відчути себе на коні! День наділяє його такими якостями, як рішучість, цілеспрямованість та проникливість, завдяки чому навіть складні справи даватимуться йому легко. Козеріг здатний розібратися у заплутаній проблемі, знайшовши шляхи її вирішення. Його плани відрізнятимуться чіткістю, а дії ефективністю, причому це стосується не лише його власних справ, а й проблем оточуючих – Козеріг охоче виявить широту душі та допоможе тому, хто до нього звернеться по допомогу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День дарує Водолію величезний, практично безмежний потенціал! Головне для нього – не прогаяти момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Зірки закликають Водолія не сидіти вдома – адже під лежачий камінь вода не тече – а намагатись бути в самому центрі подій. Наслідуючи цю пораду, Водолій здатний багато чого досягти: день надасть йому шанс змінити своє життя на краще. Ну, а якщо він цим шансом не скористається, його право. Як то кажуть, «не хочу» – ось причина, «не можу» – лише привід.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки схиляють Риб до того, щоб провести цей день у тиші – і зовнішньої, і внутрішньої. Настав час відсторонитися від того, що відбувається, щоб подивитися на події збоку. Щоб налаштуватись на медитативну хвилю, Рибам достатньо уникати активного спілкування, прислухаючись до голосу підсвідомості. Неквапливі роздуми, розслаблююча ванна, ароматичні свічки або навіть просто ліниве лежання на дивані допоможуть Рибам заглянути в себе, знайшовши відповіді на питання, що їх хвилюють.