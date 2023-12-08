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08.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 грудня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.

можливий дрібний сніг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 грудня очікується хмарна погода. Сніг, вдень хуртовина. Місцями ожеледь, вдень місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7 - 12 м/с. Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 1 - 3° морозу.

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Народні прикмети

  • З цього часу настає пора сильних морозів: «Морозом у чоловіка сльозу гонить».
  • Якщо на річці вода піднімається вище льоду — варто чекати на потепління.
  • Якщо 8 грудня буде дощ, то наступне літо буде дощовим.
  • Іній на деревах і снігові кучугури віщують хороший урожай наступного року.
  • Сьогодні боялись побачити в поселеннях польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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