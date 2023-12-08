Прогноз погоди у Харкові на 8 грудня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 грудня очікується хмарна погода. Сніг, вдень хуртовина. Місцями ожеледь, вдень місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер східний, 7 - 12 м/с. Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 1 - 3° морозу.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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