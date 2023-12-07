07.12.2023 21:56 Рита Парфенова

Укриття у місті Харківської області приведуть до ладу за позовом прокуратури

Суд задовольнив адміністративний позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до лікарні про зобов’язання приведення захисної споруди цивільного захисту у належний технічний стан та готовність до укриття населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час аналізу законності у сфері об'єктів цивільного захисту в Зміївській центральній районній лікарні виявлено порушення у використанні та утриманні захисної споруди, розрахованої на 300 осіб.

Виявлені порушення:

відсутність систем пожежної автоматики та сигналізації;

невідповідність технічного стану вимогам;

відсутність необхідного обладнання для розрахункової чисельності населення.

Балансоутримувач не усунув порушення та не забезпечив безпечне перебування людей в укритті у випадку загрози. Непридатний стан загрожує безпеці пацієнтів та відвідувачів.

Окружна прокуратура подала позов до суду, який було успішно вирішено Харківським окружним адміністративним судом. Зараз триває строк на можливе апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура вимагає відновлення в належному стані двох укриттів на території Богодухівщини, які знаходяться під управлінням лікарень.