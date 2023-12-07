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07.12.2023  21:56   Рита Парфенова

Укриття у місті Харківської області приведуть до ладу за позовом прокуратури

Суд задовольнив адміністративний позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до лікарні про зобов’язання приведення захисної споруди цивільного захисту у належний технічний стан та готовність до укриття населення. 

https://redpost.com.ua/news/1264545-vil-likaren-harkivschini-vimagayut-privesti-do-ladu-ukrittya
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Під час аналізу законності у сфері об'єктів цивільного захисту в Зміївській центральній районній лікарні виявлено порушення у використанні та утриманні захисної споруди, розрахованої на 300 осіб.

Виявлені порушення:

  • відсутність систем пожежної автоматики та сигналізації;
  • невідповідність технічного стану вимогам;
  • відсутність необхідного обладнання для розрахункової чисельності населення.
Балансоутримувач не усунув порушення та не забезпечив безпечне перебування людей в укритті у випадку загрози. Непридатний стан загрожує безпеці пацієнтів та відвідувачів.
 
Окружна прокуратура подала позов до суду, який було успішно вирішено Харківським окружним адміністративним судом. Зараз триває строк на можливе апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура вимагає відновлення в належному стані двох укриттів на території Богодухівщини, які знаходяться під управлінням лікарень.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  укриття, прокуратура, харків
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