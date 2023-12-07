Ворог п'ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.
Противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів, зокрема:
На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року.
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