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07.12.2023  20:06   Рита Парфенова

Ворог п'ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів, зокрема:

  • Уди,
  • Козача Лопань,
  • Липці,
  • Стариця,
  • Охрімівка,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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