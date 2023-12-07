07.12.2023 20:06 Рита Парфенова

Ворог п'ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів, зокрема:

Уди,

Козача Лопань,

Липці,

Стариця,

Охрімівка,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року.