У Харкові Ігор Терехов нагородив працівників органів місцевого самоврядування

Заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування 7 грудня пройшли в Київському, Немишлянському та Основʼянському районах.
«Мені не треба вам нічого нагадувати, ви все памʼятаєте без мене: і евакуацію харківʼян, і те, як ми годували наших людей у метро, і як продовжували лікувати, навчати. Дякую за вашу щоденну кропітку роботу!» - зазначив мер.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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