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07.12.2023  20:58   Рита Парфенова

У Харкові Ігор Терехов нагородив працівників органів місцевого самоврядування

Заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування 7 грудня пройшли в Київському, Немишлянському та Основʼянському районах.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов вручив співробітникам районних адміністрацій Подяки міського голови та подякував за ефективну роботу в умовах повномасштабної війни.

«Мені не треба вам нічого нагадувати, ви все памʼятаєте без мене: і евакуацію харківʼян, і те, як ми годували наших людей у метро, і як продовжували лікувати, навчати. Дякую за вашу щоденну кропітку роботу!» - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у заходах, присвячених Дню місцевого самоврядування.
Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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