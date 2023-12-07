07.12.2023 20:58 Рита Парфенова

У Харкові Ігор Терехов нагородив працівників органів місцевого самоврядування

Заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування 7 грудня пройшли в Київському, Немишлянському та Основʼянському районах.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов вручив співробітникам районних адміністрацій Подяки міського голови та подякував за ефективну роботу в умовах повномасштабної війни.

«Мені не треба вам нічого нагадувати, ви все памʼятаєте без мене: і евакуацію харківʼян, і те, як ми годували наших людей у метро, і як продовжували лікувати, навчати. Дякую за вашу щоденну кропітку роботу!» - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у заходах, присвячених Дню місцевого самоврядування.