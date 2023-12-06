06.12.2023 20:00 Рита Парфенова

Ворог завдав авіаударів по трьох селах Харківської області та шість разів кидав «гарматне м'ясо» на позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області.



Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема

Берестове;

Бочкове;

Землянки;

Іванівка;

Кислівка;

Крохмальне;

Кругле;

Охрімівка;

Табаївка;

Фиголівка.

На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 грудня 2023 року.