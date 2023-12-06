Ворог завдав авіаударів по трьох селах Харківської області та шість разів кидав «гарматне м'ясо» на позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема
На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 грудня 2023 року.
Комментариев: 0
Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
влажность:
давление:
ветер: