06.12.2023 20:44

У Харкові Ігор Терехов привітав дітей з Днем святого Миколая (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 6 грудня, привітав із Днем святого Миколая дітей у різних районах міста.



Фото: РЕДПОСТ

Мер поспілкувався з маленькими харків’янами та вручив їм святкові подарунки.

Ігор Терехов також зазначив, що тепер День святого Миколая за новоюліанським календарем святкують в один день із Днем Збройних Сил України. Він подякував захисникам та захисницям за те, що дають можливість збиратися жителям міста разом та отримувати позитивні емоції.

«Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги! Впевнений, що наші діти житимуть та навчатимуться у мирному українському Харкові. Хорошого настрою, міцного здоров'я та добра!» - звернувся до харків'ян міський голова.

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