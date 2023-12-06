06.12.2023 19:20 Рита Парфенова

Харків не збирається зменшувати обсяги допомоги українським захисникам, – Ігор Терехов

У міському бюджеті міста Харків на 2024 рік закладені кошти задля допомоги українським захисникам.



Фото: ХМР

Про це повідомив журналістам Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Мер розповів, що з бюджету Харківської міської територіальної громади різним підрозділам Збройних Сил України у 2023 році було перераховано 484 млн грн. І наголосив, що в майбутньому, 2024 році міська влада не збирається зменшувати обсяги допомоги Силам оборони.



«Сума допомоги залежить від конкретного запиту бригади. Приміром, сьогодні ми перерахували 500 тис. грн для наших військових, бо їм потрібно було швидко придбати певне обладнання. Вранці була розмова, і зараз гроші вже перераховані», - зазначив Ігор Терехов.



Крім виділення коштів, наголосив мер, місто допомагає військовим матеріалами, а також разом із волонтерами забезпечує мобільні групи необхідним обладнанням для знищення «шахедів».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що виконавчий комітет Харківської міської ради схвалив проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік.