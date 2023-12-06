06.12.2023 18:35 Рита Парфенова

До Харкова доставлять «омікронспецифічну» вакцину проти COVID-19

Доставка вакцини проти COVID-19, специфічної для варіанту "омікрон", розпочалася в регіони.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України, це оновлена версія вакцини «Comirnaty» від американської компанії «Pfizer», адаптована спеціально для захисту проти штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2.



Бівалентна вакцина адаптована спеціально для захисту проти штаму “Омікрон”. Зараз територією України циркулює понад 13 штамів “ковіду”, тобто вірусу SARS-CoV-2. Усі виявлені мутації – це відхилення від штаму “Омікрон”, який переважає в країні. Понад 200 тисяч доз вакцини, яку доставив ЮНІСЕФ, призначені для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації проти COVID-19. Вакцина буде доступна на рівні кожної області, тому закликаю усіх подбати про здоров’я та посилити імунітет, особливо людям, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, старшим за 60 років», – розповів Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України.



Також згідно інформації МОЗ 56 160 доз вакцин «Comirnaty» (виробник — Pfizer), призначених для дорослих та дітей віком від 5 до 12 років, вже отримали обласні центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Спеціалісти центрів забезпечують зберігання та транспортування вакцин до медзакладів із дотриманням вимог «холодового ланцюга».



Нагадуємо, що незалежно від складу протиковідних вакцин вони продовжують працювати, захищаючи від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті. Тож в першу чергу бустерні (ревакцинальні) дозви вакцини проти COVID-19 рекомендовані групам медичного ризику: особам понад 60 років, пацієнтам із суспутніми захворюваннями, вагітним, медичним працівникам.



Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця, наголошують у МОЗ. Записатися на них можна у сімейного лікаря. Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їх адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у другій половині грудня у Харкові очікується початок циркуляції чотирьох штамів вірусів грипу та коронавірусу.