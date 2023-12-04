04.12.2023 20:30 Рита Парфенова

Циркуляцію чотирьох штамів вирусу грипу медики прогнозують у Харкові

У другій половині грудня у Харкові очікується початок циркуляція чотирьох штамів вірусів грипу та коронавірусу.

Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров’я, за епідсезон, який розпочався в жовтні, на ГРВІ з урахуванням випадків COVID-19 в Харкові захворіло понад 8,5 тис. осіб, з них майже 4 тис. - діти до 18 років. Це на 75 % нижче показника епідемічного порогу.

Загалом за комплексним показником захворюваності з усієї інфекційної патології епідемічна ситуація в місті Харкові за дев’ять місяців 2023 року розцінюється як нестійка.



За звітний період у місті було зареєстровано 30 тисяч випадків інфекційних захворювань. Підвищення ризиків виникнення медико-біологічних надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я пов’язують із кризовою ситуацією, яку спричинила збройна агресія рф проти України. Міграція та висока щільність населення також сприяють виникненню та поширенню спалахів інфекційних захворювань.



Не реєструвалися цього року випадки правця, дифтерії, вірусних гарячок, краснухи, носійства збудників холери та ін. Однак незадовільною залишається епідемічна ситуація в захворюваннях на гострі кишкові інфекції, туберкульоз органів дихання, хронічні вірусні гепатити та паразитарні хвороби.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у період з 27 листопада по 3 грудня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1197 осіб, з них 45% - діти.