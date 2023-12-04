    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Харківщині
04.12.2023  19:52   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 13 населених пунктів, зокрема:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Іванівка,
  • Красне Перше,
  • Петропавлівка,
  • Плетенівка,
  • Синьківка,
  • Червона Зоря.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 грудня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.12 Армія Про ворожі обстріли харківських населених пунктів та відбиті атаки розповіли у Генштабі ЗСУ 03.12 Армія Сили оборони відбили 7 ворожих атак на Куп'янському напрямку 30.11 Армія На Харківщині окупанти безуспішно атакували позиції ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 