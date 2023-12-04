Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.
Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 13 населених пунктів, зокрема:
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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