Ігор Терехов нагородив співробітників місцевих адміністрацій

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях, присвячених Дню місцевого самоврядування.
«Всі виклики та випробування в ці складні часи ми впевнено проходимо разом. Дякую вам за це! Попереду у нас ще багато роботи з відновлення Харкова, але впевнений, що ми з вами з усім упораємося!» - наголосив мер.
Нагадаємо, День місцевого самоврядування в Україні щороку відзначається 7 грудня.
Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.
З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
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