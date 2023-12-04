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04.12.2023  19:19   Рита Парфенова

Ігор Терехов нагородив співробітників місцевих адміністрацій

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях, присвячених Дню місцевого самоврядування.


Фото: РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Ігор Терехов вручив співробітникам адміністрацій Салтівського та Слобідського районів Подяки міського голови, зазначивши, що завдяки їхній роботі кожен харків'янин може пишатися своїм містом.

«Всі виклики та випробування в ці складні часи ми впевнено проходимо разом. Дякую вам за це! Попереду у нас ще багато роботи з відновлення Харкова, але впевнений, що ми з вами з усім упораємося!» - наголосив мер.

Нагадаємо, День місцевого самоврядування в Україні щороку відзначається 7 грудня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав з 80-річчям музичний ліцей.




 

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