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04.12.2023  18:57   Рита Парфенова

Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

Рівень захворюваності на ГРВІ та грип у Харкові нижче епідемічного порогу на 79,6%.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
 
У період з 27 листопада по 3 грудня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1197 осіб, з них 45% - діти.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 138 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності становить 84,6 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 79,6% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 96 осіб, з них 13 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 28% - діти до 17 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.
Источник:   ХМР
 Тэги:  грип, харків
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