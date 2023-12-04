04.12.2023 18:57 Рита Парфенова

Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

Рівень захворюваності на ГРВІ та грип у Харкові нижче епідемічного порогу на 79,6%.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У період з 27 листопада по 3 грудня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1197 осіб, з них 45% - діти.



За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 138 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Показник захворюваності становить 84,6 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 79,6% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.



За тиждень госпіталізовано 96 осіб, з них 13 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 28% - діти до 17 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.