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04.12.2023  08:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині українські захисники відбили 8 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Від артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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