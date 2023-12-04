4 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
Свято започатковано на знак визнання значного потенціалу багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних банків розвитку у фінансуванні сталого розвитку; а також життєво важливу роль, яку на національному рівні відіграють банківські системи держав-членів у сприянні підвищенню рівня життя людей.
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За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, 4 грудня святкують День святої великомучениці Варвари. Є частиною ряду свят на Миколи (свята Варвари, Сави та Миколи).
Свята Варвара є покровителькою гірників і жінок, її вважають захисницею жіночої половини населення та оберігає від насильницької смерті. Цього дня віряни зазвичай звертаються до неї з молитвами, просячи про зцілення від хвороб, щасливе та здорове життя, а також благословення для їхніх дітей.
В Україні День святої Варвари святкують лише жінки. На це свято дівчата готували вареники з маком чи сиром. З-поміж них обов'язково мали бути «пірхуни» — вареники, начинені борошном. Звареними варениками частували хлопців, уважно стежачи, кому саме попаде «пірхун». Невдаху, який витяг такого вареника, довгий час так і дражнили — «пірхун». Також цього дня дівчата заготовляли галузки з вишень і ставили у воду: якщо гілочки зацвітали на Різдво, то це віщувало про швидкий шлюб.
Також, у День святої Варвари дівчата ворожили на долю. Цього дня вони йшли в сад, ламали гілку вишні та ставили її у воду. Якщо на Різдво гілочки зацвітали, то це віщувало шлюб цього року. Якщо ж ні — сидіти в дівках.
За Юліанським календарем, 4 грудня православні християни Введення у храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти головних православних свят. Підставою служить церковне переказ про те, як батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою дочку богу і в трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалась разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах. За переказами, Марії були ангели, які розмовляли з нею та подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п'ятнадцяти років, а після цього віку їй у чоловіка був обраний благочестивий вдівець Йосип. Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ'ї він набув широкого поширення в 9 столітті.
Народ скоротив повну назву церковного свята до першого слова — «введення», — асоціюючи його не так з Богородицею, як із поняттям початку — у цьому випадку початку справжньої зими. "Введення прийшло – зиму привело", – говорили люди. За Введенням судили і про майбутню погоду — особливо ту, яка очікувалася на свята, що наближаються. Якщо у цей день погода буде холодною, то зима буде холодною.
Незважаючи на те, що свято випадає на Різдвяний піст 2021 року, сьогодні можна вживати рибу та їжу з олією, а також випити трохи вина.
З цього дня розпочиналися зимові торги — Введенські ярмарки. Головним товаром на них були сани. Крім того, в давнину влаштовували пробні виїзди на санях, якщо дозволяла погода.
1680 року в Римі курка знесла яйце із зображенням великої комети, яку люди побачили лише 16 грудня того ж року.
1674 – французькі єзуїти заснували Чикаго.
1913 – народився Роберт Адлер, американський винахідник, один із творців телевізійного пульта дистанційного керування.
1921 – народилася Діна Дурбін (справжнє ім'я – Една Мей Дурбін), американська кіноактриса, зірка Голлівуду 1940-х років («Сестра його дворецького»).
1939 – внаслідок возз'єднання Західної України у складі Української РСР утворено Львівську область.
1949 – народився Джефф Бріджес, американський кіноактор («Божевільне серце» – Оскар за Найкращу чоловічу роль, «Планета Ка-Пекс», «Великий Лебовський», «Фаворит»).
1963 – народився Сергій Бубка, український легкоатлет, чемпіон Олімпійських ігор (1988). Він ставав чемпіоном світу шість разів поспіль, і за цим показником залишається єдиним (та унікальним) спортсменом у світі. Пам'ятник Сергію Бубці поставлено за життя – на батьківщині спортсмена у Донецьку.
1964 – народилася Маріса Томей, американська кіноактриса («Чаплін», «Лінкольн для адвоката», «Мій кузен Вінні», «Чотири кімнати»).
1976 – відкрився один із харківських театрів – «Мадригал». Ця дата традиційно вважається днем народження театру.
1995 – компанії Netscape і Sun у співпраці ще з десятком софтверних вендорів анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок на динамічні інтерактивні документи, здатні повніше задовольнити інтереси користувачів інтернету.
1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та їх знищення. Серед країн, які відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США.
за Новоюліанським календарем: Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія.
за Юліанським календарем: Марія, Олександр.
Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.
З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
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