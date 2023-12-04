04.12.2023 07:30 Рита Парфенова

4 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.

Свято започатковано на знак визнання значного потенціалу багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних банків розвитку у фінансуванні сталого розвитку; а також життєво важливу роль, яку на національному рівні відіграють банківські системи держав-членів у сприянні підвищенню рівня життя людей.

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Всесвітній день обіймів відзначається щорічно 21 січня та 4 грудня. Авторство цього свята залишається невизначеним, але ймовірно, що ідея належить студентам, які, на початку зими, почали обіймати одне одного без будь-якого специфічного підтексту. За припущенням, в цей день навіть незнайомі можуть обмінюватися обіймами як приємним проявом тепла та доброзичливості.

* * * Також 4 грудня відзначається Міжнародний день гепарда, метою якого є поширення інформації про важливість захисту гепардів, що належать до вразливих видів і можуть знаходитися на межі вимирання. Гепард відомий своєю найвищою швидкістю серед наземних ссавців: цей представник родини котячих може розігнатися до 110 км/год за три секунди. Нещодавно гепарди населяли практично всю територію Африки та частину Азії. Однак завдяки впливу людської діяльності у деяких країнах Африки практично не залишилося представників цього виду тварин, а в Азії гепарди збереглися лише в центральній частині Ірану.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, 4 грудня святкують День святої великомучениці Варвари. Є частиною ряду свят на Миколи (свята Варвари, Сави та Миколи).



Свята Варвара є покровителькою гірників і жінок, її вважають захисницею жіночої половини населення та оберігає від насильницької смерті. Цього дня віряни зазвичай звертаються до неї з молитвами, просячи про зцілення від хвороб, щасливе та здорове життя, а також благословення для їхніх дітей.



В Україні День святої Варвари святкують лише жінки. На це свято дівчата готували вареники з маком чи сиром. З-поміж них обов'язково мали бути «пірхуни» — вареники, начинені борошном. Звареними варениками частували хлопців, уважно стежачи, кому саме попаде «пірхун». Невдаху, який витяг такого вареника, довгий час так і дражнили — «пірхун». Також цього дня дівчата заготовляли галузки з вишень і ставили у воду: якщо гілочки зацвітали на Різдво, то це віщувало про швидкий шлюб.



Також, у День святої Варвари дівчата ворожили на долю. Цього дня вони йшли в сад, ламали гілку вишні та ставили її у воду. Якщо на Різдво гілочки зацвітали, то це віщувало шлюб цього року. Якщо ж ні — сидіти в дівках.



За Юліанським календарем, 4 грудня православні християни Введення у храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти головних православних свят. Підставою служить церковне переказ про те, як батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою дочку богу і в трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалась разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах. За переказами, Марії були ангели, які розмовляли з нею та подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п'ятнадцяти років, а після цього віку їй у чоловіка був обраний благочестивий вдівець Йосип. Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ'ї він набув широкого поширення в 9 столітті.



Народ скоротив повну назву церковного свята до першого слова — «введення», — асоціюючи його не так з Богородицею, як із поняттям початку — у цьому випадку початку справжньої зими. "Введення прийшло – зиму привело", – говорили люди. За Введенням судили і про майбутню погоду — особливо ту, яка очікувалася на свята, що наближаються. Якщо у цей день погода буде холодною, то зима буде холодною.



Незважаючи на те, що свято випадає на Різдвяний піст 2021 року, сьогодні можна вживати рибу та їжу з олією, а також випити трохи вина.



З цього дня розпочиналися зимові торги — Введенські ярмарки. Головним товаром на них були сани. Крім того, в давнину влаштовували пробні виїзди на санях, якщо дозволяла погода.

Також цього дня

1680 року в Римі курка знесла яйце із зображенням великої комети, яку люди побачили лише 16 грудня того ж року.



1674 – французькі єзуїти заснували Чикаго.



1913 – народився Роберт Адлер, американський винахідник, один із творців телевізійного пульта дистанційного керування.



1921 – народилася Діна Дурбін (справжнє ім'я – Една Мей Дурбін), американська кіноактриса, зірка Голлівуду 1940-х років («Сестра його дворецького»).



1939 – внаслідок возз'єднання Західної України у складі Української РСР утворено Львівську область.



1949 – народився Джефф Бріджес, американський кіноактор («Божевільне серце» – Оскар за Найкращу чоловічу роль, «Планета Ка-Пекс», «Великий Лебовський», «Фаворит»).



1963 – народився Сергій Бубка, український легкоатлет, чемпіон Олімпійських ігор (1988). Він ставав чемпіоном світу шість разів поспіль, і за цим показником залишається єдиним (та унікальним) спортсменом у світі. Пам'ятник Сергію Бубці поставлено за життя – на батьківщині спортсмена у Донецьку.



1964 – народилася Маріса Томей, американська кіноактриса («Чаплін», «Лінкольн для адвоката», «Мій кузен Вінні», «Чотири кімнати»).



1976 – відкрився один із харківських театрів – «Мадригал». Ця дата традиційно вважається днем ​​народження театру.



1995 – компанії Netscape і Sun у співпраці ще з десятком софтверних вендорів анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок на динамічні інтерактивні документи, здатні повніше задовольнити інтереси користувачів інтернету.



1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та їх знищення. Серед країн, які відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія.

за Юліанським календарем: Марія, Олександр.