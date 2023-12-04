04.12.2023 08:36 Дмитро Колонєй
Харківщина на ранок 4 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
У вогніі пожеж на Харківщині загинули люди.
Харківщина на ранок 4 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області,протягом доби з 03 по 04 грудня 2023 року рятувальники здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
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7 – на ліквідацію пожеж;
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1 – на допомогу населенню;
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1 – на чергування;
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5 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
03 грудня 2 побутові пожежі стали причиною загибелі людей.
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О 08:33 сталась пожежа у приватній оселі в селі Шугаївка Орільської громади. Місцеві побачили як з-під даху однієї з хат йде густий дим. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 25 кв.м. Горіла дерев’яна підлога та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 84-річний чоловік. Вогнеборці локалізували вогонь о 09:24 та ліквідували його о 10:46. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
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Другий випадок пожежі з летальним наслідком трапився о 13:46 у с. Старий Салтів, також у приватній оселі. Її площа склала 40 кв.м. Горіла житлова кімната та дерев’яне горищне перекриття. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої господарки, 1960 року народження. Вони локалізували вогонь о 14:28 та рівно за годину ліквідували. За попередніми даними до виникнення пожежі призвело коротке замкнення електричної мережі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 грудня 2023 року.
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