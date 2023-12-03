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03.12.2023  20:35   Рита Парфенова

Про ворожі обстріли харківських населених пунктів та відбиті атаки розповіли у Генштабі ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Гранів, Бударки, Чугунівка Харківської області;
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області..
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 грудня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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