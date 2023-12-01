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01.12.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

Через ремонтні роботи частина Ізюму та Ізюмського району тимчасово буде без електропостачання

Ремонтні роботи проводитимуться 4 грудня у проміжок часу з 8:30 до 17:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв`язку з проведенням ремонтних робіт у понеділок, 4 грудня, на п'ять годин у проміжок часу з 08:30 до 17:00 буде знеструмлено частину споживачів Ізюмського району, а саме:
 
  • с. Комарівка, 
  • с. Миколаївка, 
  • с. Бригадирівка, 
  • с. Бабенкове, 
  • с. Студенок, 
  • с. Яремівка, 
  • с. Топольське, 
  • с. Сніжківка, 
  • с. Донецьке, 
  • с. Вірнопілля, 
  • с. Заводи, 
  • с. Співаківка.
Окрім того, тимчасово будуть знеструмлені споживачі в Ізюмі: 
 
  • район Залізничного ринку/вокзалу, 
  • вул. Ломоносова, 
  • мікрорайон Верхнє селище, 
  • р-н хлібозаводу, плодопитомника, бурякопункту (вул. Володимира Вакуленка).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова масштабно оновлюють внутрішньобудинкові системи.

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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