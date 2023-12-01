01.12.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Через ремонтні роботи частина Ізюму та Ізюмського району тимчасово буде без електропостачання

Ремонтні роботи проводитимуться 4 грудня у проміжок часу з 8:30 до 17:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт у понеділок, 4 грудня, на п'ять годин у проміжок часу з 08:30 до 17:00 буде знеструмлено частину споживачів Ізюмського району, а саме:

с. Комарівка,

с. Миколаївка,

с. Бригадирівка,

с. Бабенкове,

с. Студенок,

с. Яремівка,

с. Топольське,

с. Сніжківка,

с. Донецьке,

с. Вірнопілля,

с. Заводи,

с. Співаківка.

Окрім того, тимчасово будуть знеструмлені споживачі в Ізюмі:

район Залізничного ринку/вокзалу,

вул. Ломоносова,

мікрорайон Верхнє селище,

р-н хлібозаводу, плодопитомника, бурякопункту (вул. Володимира Вакуленка).

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