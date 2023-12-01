Через ремонтні роботи частина Ізюму та Ізюмського району тимчасово буде без електропостачання

Ремонтні роботи проводитимуться 4 грудня у проміжок часу з 8:30 до 17:00.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова масштабно оновлюють внутрішньобудинкові системи.
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Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
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