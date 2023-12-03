03.12.2023 18:05 Рита Парфенова

Харківський фігурист здобув «золото» на турнірі в Стамбулі

Харківський фігурист та його партнерка з Одеси здобули «золото» міжнародних змагань

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, харківський спортсмен Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна вибороли золоту медаль у змаганнях серед юніорів на міжнародному турнірі з фігурного катання "Bosphorus Cup".

Спортивні змагання проходили з 27 листопада по 2 грудня в Стамбулі.



В танцях на льоду український дует лідирував вже після ритмічного танцю та, чисто виконавши усі елементи у довільному танці, впевнено посів перше місце з результатом 158,59 балів у сумі за дві програми.



Друге місце було за спортсмени з Чехії (144,26 балів), а бронзову нагороду здобули турецькі фігуристи (141,75 балів).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram