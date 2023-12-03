Харківський фігурист здобув «золото» на турнірі в Стамбулі

Харківський фігурист та його партнерка з Одеси здобули «золото» міжнародних змагань
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, харківський спортсмен Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна вибороли золоту медаль у змаганнях серед юніорів на міжнародному турнірі з фігурного катання "Bosphorus Cup".
Спортивні змагання проходили з 27 листопада по 2 грудня в Стамбулі.
В танцях на льоду український дует лідирував вже після ритмічного танцю та, чисто виконавши усі елементи у довільному танці, впевнено посів перше місце з результатом 158,59 балів у сумі за дві програми.
Друге місце було за спортсмени з Чехії (144,26 балів), а бронзову нагороду здобули турецькі фігуристи (141,75 балів).
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Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
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