03.12.2023 17:15

У Харкові проходить виставка "Незламний живопис" (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить колективна виставка картин "Незламний живопис".





До експозиції ввійшли роботи як професійних, так і непрофесійних харківських художниць та художників у різних техніках. На виставці представлені пейзажі, портрети, натюрморти та жанрові картини, повідомляє До експозиції ввійшли роботи як професійних, так і непрофесійних харківських художниць та художників у різних техніках. На виставці представлені пейзажі, портрети, натюрморти та жанрові картини, повідомляє РЕДПОСТ

Сюжери творів як реалістичні, так і фантастичні.

Відвідати виставку можна за адресою вул. Сумська, 25 з 01.12.2023 по 14.12.2023.

Час роботи з 10 до 18 години, вихідний - понеділок.

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