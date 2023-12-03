У Харкові проходить виставка "Незламний живопис" (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить колективна виставка картин "Незламний живопис".
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Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
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