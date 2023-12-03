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03.12.2023  17:15   

У Харкові проходить виставка "Незламний живопис" (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить колективна виставка картин "Незламний живопис".

Харків, виставка

До експозиції ввійшли роботи як професійних, так і непрофесійних харківських художниць та художників у різних техніках. На виставці представлені пейзажі, портрети, натюрморти та жанрові картини, повідомляє РЕДПОСТ.
Сюжери творів як реалістичні, так і фантастичні. 
 
Відвідати виставку можна за адресою вул. Сумська, 25 з 01.12.2023 по 14.12.2023. 
 
Час роботи з 10 до 18 години, вихідний - понеділок.
 

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Тэги:  харків, виставка
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