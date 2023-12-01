01.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі Харкова масштабно оновлюють внутрішньобудинкові системи

Бригади ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району комплексу «Харківводовідведення» з початку року оновили комунікації холодної води у - 50, водовідведення у - 35 та зливової каналізації – у 45 будинках, де замінили понад 6 км мереж, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, продовжується реконструкція 100 метрів технічно зношеної ділянки комунікації холодної води за адресою Тракторобудівників, 83.

Як повідомив начальник районної служби Андрій Євдошенко, роботи ведуться оперативно, поетапно у кожному під'їзді.

«Замість старих металевих труб, які зносилися та стали аварійними, встановлюємо сучасні поліетиленові, з більш тривалим терміном експлуатації. До того ж, ефективна технологія з'єднання таких труб дозволяє проводити зварювальний процес утричі швидше, але без втрати якості з'єднань. Вже традиційно встановлюємо на системах максимальну кількість запірної арматури, щоб під час роботи мінімізувати відключення послуг споживачам. Поточні ремонти у будинках ведемо цілий рік, без зупинок.

Щодня реагуємо на понад 50 заявок мешканців. У грудні запланували у 8 будинках замінити 300 метрів систем холодної води, у 2 будинках – 120 метрів водовідведення та у 7 будинках оновити зливову каналізацію», - зазначив Андрій Євдошенко.

Заступник директора комплексу Олексій Кучеревський поінформував, що у пріоритеті в експлуатаційників управління залишаються відновлювальні роботи у будинках, які постраждали від ворожої агресії. У Салтівському районі, як в одному з найбільш постраждалих від обстрілів, таких будівель особливо багато.

«У будівлях, де були влучення снарядів, реконструкцію систем та відновлення послуг ведемо по черзі, в режимі контролю над кожною квартирою. Такого ж підходу дотримуємося і при відновленні водопостачання після поривів мереж від замерзання. Зокрема, у першому півріччі виконали відновлювальні заходи у всіх будинках Салтівського району, які потрапляють до категорії постраждалих, але заплановані до заселення мешканців», - наголосив Олексій Кучеревський.

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