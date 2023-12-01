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01.12.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Чоловік на Харківщині ледь не забив знайомого до смерті

У розважальному закладі між чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний жорстоко побив 39-річного постраждалого.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
21 листопада 23-річний зловмисник перебував в кафе, розташованому у селищі Нова Водолага. В тій же компанії був і 39-річний потерпілий. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла гучна сварка, і вони вийшли на вулицю зʼясовувати стосунки.
 
На подвірʼї 23-річний місцевий житель ногами накинувся на свого опонента, бив його ногами, не зупинився навіть тоді, коли той упав. Через кілька хвилин нападник залишив свою жертву і пішов у невідомому напрямку. Відвідувачі закладу викликали швидку медичну допомогу. Потерпілого доставили до Нововодолазької центральної лікарні та прооперували. 
 
Наразі чоловіка прооперували, стан його здоровʼя лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. 30 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець селища Безлюдівка протягом двох років чинив домашнє насильство щодо дружини.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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