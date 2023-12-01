01.12.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Мешканець селища Безлюдівка протягом двох років чинив домашнє насильство щодо дружини

Чоловік вчиняв щодо своєї дружини фізичне та психологічне насильство. Зокрема бив її, ображав, принижував.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час досудового розслідування слідчі зʼясували, що з січня 2021 року 66-річний кривдник ображав 65-річну жінку, принижував в присутності родини та сусідів, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, виганяв з будинку та бив.

У червні минулого року чоловік знову побив дружину, внаслідок чого вона отримала перелом променевої кістки лівого передпліччя.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями 126-1 (домашнє насильство) та 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

30 листопада чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів.

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