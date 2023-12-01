01.12.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені розпочала роботу фотозона поряд з будинком святого Миколая (фото)

Харків'яни та гості міста на станції метро «Історичний музей» можуть помилуватися та зробити фотознімки, які піднімуть настрій, передає РЕДПОСТ .

Крім цього, за словами прессекретаря Центрального парку Андрія Кравченко, закінчуються роботи зі встановлення святкових ілюмінацій та декору на станції метро «Університет». Аналогічна ситуація і станції «Холодна гора».

Прикрашати святковими ілюмінаціями розпочали і станцію «Індустріальну».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить виставка "Ляльки для ненароджених" (фото).