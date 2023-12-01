    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харківському метрополітені розпочала роботу фотозона поряд з будинком святого Миколая (фото)
01.12.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені розпочала роботу фотозона поряд з будинком святого Миколая (фото)

Харків'яни та гості міста на станції метро «Історичний музей» можуть помилуватися та зробити фотознімки, які піднімуть настрій, передає РЕДПОСТ .

 
Крім цього, за словами прессекретаря Центрального парку Андрія Кравченко, закінчуються роботи зі встановлення святкових ілюмінацій та декору на станції метро «Університет». Аналогічна ситуація і станції «Холодна гора».
 
 
Прикрашати святковими ілюмінаціями розпочали і станцію «Індустріальну».
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить виставка "Ляльки для ненароджених" (фото).
 
Тэги:  харків, метро, свято
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Надзвичайні події Виманював гроші у родичів загиблих військових: у Харкові затримали шахрая 01.12 Влада У Харківській міській раді – новий депутат 01.12 Суспільство Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 