01.12.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Виманював гроші у родичів загиблих військових: у Харкові затримали шахрая

Зловмисник представлявся співробітником СБУ та переконував рідних військовослужбовців, що їхні близькі насправді живі і знаходяться в полоні рф. Запевняв, що може «звільнити» їх з полону за певну суму грошей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

21 листопада до Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області надійшла оперативна інформація щодо чоловіка, який здійснює шахрайські дії.

Зловмисник використовував цинічну схему збагачення. Він знаходив родичів загиблих у бойових діях військовослужбовців ЗСУ, представлявся «діючим працівником СБУ» та переконував, що загиблі насправді живі та перебувають в полоні рф. Фігурант стверджував, що за гроші може посприяти поверненню рідних.

Постраждала Олена розповідає, що її чоловік, військовослужбовець ЗСУ, загинув 11 жовтня. Від частини, де він служив, вона отримала офіційне підтвердження. Згодом на неї вийшов знайомий чоловіка, і сказав, що той живий, знаходиться в полоні.

«Він казав, що чоловік в полоні, це 100-процентна інформація, і цей знайомий «вирішить це питання» за 10 тисяч доларів», - передає Олена розмову з шахраєм. Жінка одразу зрозуміла, що має справу зі злочинцем. Вдова українського воїна звернулася до поліції.

Слідчим відділом відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області інформація за вказаним фактом була внесена до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За словами начальника слідчого управління Сергія Болвінова, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зібрали матеріали, які підтвердили злочинні наміри зловмисника. У взаємодії з правоохоронцями жінка призначила день для передачі коштів.

І вже 29 листопада працівники Управління карного розшуку поліції Харківщини спільно з ВКР та ВБ СБУ за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури міста Харків одразу після передачі коштів затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.«Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, - розповів Сергій Болвінов. – Ми будемо клопотати перед слідчим суддею про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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