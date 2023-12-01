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01.12.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській міській раді – новий депутат

Новим депутатом Харківської міської ради (фракція «Блок Кернеса - Успішний Харків») став Олександр Гудименко, передає РЕДПОСТ .

 
Відповідне рішення сьогодні, 1 грудня, було озвучене міською виборчою комісією на позачерговій сесії Харківської міської ради.
 
Олександр Гудименко введений до складу постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я.
 
Нагадаємо, що Ілона Хачатурян достроково склала депутатські повноваження за її особистою заявою.
 
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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, депутат
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