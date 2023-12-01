01.12.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 1 грудня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами, передає РЕДПОСТ .



Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради



Так, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку кваліфікованих фахівців житлово-комунального господарства, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено директора відокремленого структурного підрозділу «Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова» Віктора Лук’янова.

Також за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Збройних Сил України грамотою відзначено низку військовослужбовців.

З нагоди Міжнародного дня волонтера грамотами міськради нагородили голову комісії по роботі з молоддю ради Харківської обласної організації ветеранів України Нінель Батраченко, заступницю голови організації ветеранів України Новобаварського району Катерину Гончарову, заступницю голови ГО «Організація ветеранів України Слобідського району» Галину Духанову.

Крім того, за сумлінну й плідну працю, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста, виконання завдань з будівництва споруд та об’єктів військового призначення для оборонного захисту міста в умовах воєнного стану грамотами відзначили волонтерів Володимира Бережного, Анатолія Гулагу, Геннадія Коломійця, Андрія Олійника та ін.

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