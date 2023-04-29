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29.04.2023  21:00   Віталій Хінєвіч

24 захисників Харківщини відзначили державними нагородами посмертно

До орденів «За мужність» І, II та III ступенів, а також медалей «За військову службу Україні» представлені 24 військові з Харківщини, які полягли в боях проти російських загарбників.

нагороди
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Відзнаки близьким та рідним загиблих українських воїнів передали заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха та заступник начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Микола Шарій. 
 
Представлені до відзнак – українські захисники, що загинули під час оборони та деокупації Харківщини, а також боїв на Донецькому і Запорізькому напрямках.
 
«Дуже важко підібрати слова, щоб виразити відчуття болю і вдячності близьким та рідним полеглих захисників України. Завдяки подвигу цих героїв ми можемо кожного ранку прокидатися вільними, сотні тисяч харків'ян та жителів області уникли страшних страждань у ворожій окупації, українські діти колись обов'язково підуть до школи.
 
Завдяки подвигу наших воїнів у нас із вами і всієї країни є майбутнє. Своєю сміливістю та відданістю вони пишуть новітню історію нашої держави. Слава Україні і вічна пам'ять героям», – сказав Роман Семенуха.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, нагороди
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