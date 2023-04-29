    
Главная Новини Харкова Наука Вчені повідомили про небезпеку стрибка температури Світового океану
29.04.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

Вчені повідомили про небезпеку стрибка температури Світового океану

Температура океанів цього року може збільшитися на 1,5 ℃. Це пов'язано з тим, що глобальне потепління набирає обертів.

вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Washington Post.
 
Вчені кажуть, що за новим щорічним рекордом тепла, встановленим у 2022 році — останнім у низці рекордних років — середня температура поверхні океану в усьому світі різко зросла з початку березня, за винятком полярних регіонів.
 
За тенденцією до потепління, ймовірно, стоїть перехід до кліматичної моделі, відомої як Ель-Ніньо. Вчені не будуть впевнені в цьому, доки не пройде більше часу і не сформується шаблон.
 
У міру того, як викиди парникових газів викликають стійке зростання глобальної температури, планета продовжуватиме створювати нові кліматичні та погодні прецеденти, а океани ставатимуть все більш гарячими.
 
Останнє велике Ель-Ніньо призвело до рекордної спеки на планеті у 2016 році.
 
Сильний Ель-Ніньо також може спровокувати екологічні катастрофи та смертоносні екстремальні погодні явища: посухи та лісові пожежі, що викликають втрату тропічних лісів, потепління океану, що вбиває водне життя та знебарвлює корали, швидке зникнення полярних льодів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харків знову пройшли дощі. Як виглядає місто, полите дощем (фото).
 

Источник:   Washington Post
 Тэги:  наука, температура, океан
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Медицина Коли краще вакцинуватися проти COVID-19 на протязі доби з'ясували медики 20.02 Наука Вчені створили візуалізацію погоди на планеті за 2022 рік (відео) 13.02 Медицина Стал відомий ще один продукт, який покращує пам'ять: медичне дослідження
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 