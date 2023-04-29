29.04.2023 20:00 Віталій Хінєвіч

Вчені повідомили про небезпеку стрибка температури Світового океану

Температура океанів цього року може збільшитися на 1,5 ℃. Це пов'язано з тим, що глобальне потепління набирає обертів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Washington Post.

Вчені кажуть, що за новим щорічним рекордом тепла, встановленим у 2022 році — останнім у низці рекордних років — середня температура поверхні океану в усьому світі різко зросла з початку березня, за винятком полярних регіонів.

За тенденцією до потепління, ймовірно, стоїть перехід до кліматичної моделі, відомої як Ель-Ніньо. Вчені не будуть впевнені в цьому, доки не пройде більше часу і не сформується шаблон.

У міру того, як викиди парникових газів викликають стійке зростання глобальної температури, планета продовжуватиме створювати нові кліматичні та погодні прецеденти, а океани ставатимуть все більш гарячими.

Останнє велике Ель-Ніньо призвело до рекордної спеки на планеті у 2016 році.

Сильний Ель-Ніньо також може спровокувати екологічні катастрофи та смертоносні екстремальні погодні явища: посухи та лісові пожежі, що викликають втрату тропічних лісів, потепління океану, що вбиває водне життя та знебарвлює корали, швидке зникнення полярних льодів.



