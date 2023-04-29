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29.04.2023  19:05   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Нестерне на Харківщин.
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківської області.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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