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29.04.2023  18:20   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли українцям, якою буде погода в останній день квітня

В Україні 30 квітня очікується мінлива хмарність і опади.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
У південних, східних, більшості центральних областей вночі помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі місцями значні), вдень невеликі дощі; температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.
 
На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах міцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях на поверхні грунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 11-16° тепла. 
 
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. 
 
На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.
 

Источник:   Укргідрометцентр
 Тэги:  погода, квітень
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