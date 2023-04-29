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29.04.2023  17:32   Василь Голосний

У Харків знову пройшли дощі. Як виглядає місто, полите дощем (фото)

Фоторепортаж з дощових вулиць Харкова.

Харків, дощ
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, дощ, пейзаж
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