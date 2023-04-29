У Харків знову пройшли дощі. Як виглядає місто, полите дощем (фото)

Фоторепортаж з дощових вулиць Харкова.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані. А ось у ділових питаннях будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватись за принципом особистих симпатій та антипатій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Щорічно в останню суботу квітня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день ветеринарного лікаря
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