    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківської області
29.04.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківської області

Окупанти продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Постраждалих осіб немає.
 
У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена будівля дитячого садка. У селі Нестерне Чугуївського району – господарчі споруди та техніка агрофірми.
 
В результаті ракетного удару у місті Куп'янськ майже зруйновано приватне домоволодіння. 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області правоохоронці виявили порушників правил дорожнього руху.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.04 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники працювали на місцях обстрілів 29.04 Надзвичайні події На Харківщині ворог обстрілами пошкодив техніку та приміщення агрофірми 29.04 Надзвичайні події Окупанти здійснили обстріли населених пунктів Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 