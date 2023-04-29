29.04.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківської області

Окупанти продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Постраждалих осіб немає.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена будівля дитячого садка. У селі Нестерне Чугуївського району – господарчі споруди та техніка агрофірми.

В результаті ракетного удару у місті Куп'янськ майже зруйновано приватне домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області правоохоронці виявили порушників правил дорожнього руху.



