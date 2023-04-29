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29.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів робочу зустріч з мером американського міста Сіетл Брюсом Харреллом: що обговорювали

Ігор Терехов познайомив американського колегу з історією Харкова та представив йому Генеральний план розвитку післявоєнного міста.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили можливості майбутнього партнерства та питання залучення інвестицій для відновлення Харкова.
 
«Розказав Брюсу Харреллу про Харків, про його шалений науковий та промисловий потенціал. Поділився нашими планами на нинішній рік та баченням стратегії розвитку в цілому. Наша історія боротьби дуже мотивує американців допомагати Україні й надалі», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова передав Держсекретарю США Ентоні Блінкену прапор України від наших бійців у Бахмуті, які захищають нашу країну.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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