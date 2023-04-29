29.04.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

У Чугуївському районі продали алкоголь неповнолітній

Аби перевірити чи всі продавці продовольчих крамниць дотримуються законодавства відносно заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім особам, поліцейські провели профілактичний рейд по торговельним закладам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час заходів правоохоронці помітили, як працівник магазину в селищі міського типу Печеніги продала 14-річній дівчинці слабоалкогольний напій. Поліцейські встановили, що дівчина неповнолітня, однак продавчиня навіть не поцікавилась її віком і без вагань продала напій.

Щодо жінки складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські зауважили, що і надалі обов’язково будуть перевіряти місцеві магазини та розважальні заклади з метою недопущення продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім.

«Закликаємо власників та продавців закладів торгівлі неухильно дотримуватися чинного законодавства та не продавати сигарети і алкоголь особам, які не досягли 18 років»,- звернулися до громадян правоохоронці.



